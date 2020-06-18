В Дагестане после беспорядков арестованы 80 азербайджанцев

В Дагестане на десять суток арестовали 80 граждан Азербайджана после столкновений с полицией в палаточном лагере возле села Куллар Дербентского района республики. Об этом "Интерфаксу" рассказал глава Магарамкентского района Фарид Ахмедов. Что именно вменяют арестованным, он не уточнил.

Столкновения с полицейскими и пограничниками произошли 15 июня из-за закрытых на фоне пандемии границ между странами. Как заявили в Следственном комитете России, около 400 граждан Азербайджана на стихийном митинге потребовали выпустить их на родину и перекрыли федеральную трассу "Кавказ", после чего повредили служебные машины и закидали сотрудников правоохранительных органов камнями. Среди полицейских есть пострадавшие. Полицейские в ответ стреляли в воздух, разгоняли людей дубинками и применили слезоточивый газ. Ранее сообщалось о задержании 93 азербайджанцев.

Азербайджан закрыл границу с Россией 5 апреля в рамках борьбы с распространением коронавируса. В Дербентском районе сейчас находится порядка 650 граждан Азербайджана.