На свидетеля пьяного ДТП главы ГИБДД завели уголовные дела

Свидетеля пьяного ДТП, которое устроил начальник отдела ГИБДД Куйбышевского района Новосибирской области, задержали за оскорбление инспектора ДПС в суде. Об этом сообщили в региональном Следственном комитете.

В начале апреля глава районного отдела ГИБДД будучи пьяным попал в ДТП, за которое в МВД его пообещали уволить из органов внутренних дел. Водитель автомобиля, с которым столкнулся сотрудник ГИБДД, снял на видео полицейского начальника и опубликовал ролик в сети.

18 июня областной Следственный комитет сообщил, что на второго участника ДТП, 30-летнего жителя города Куйбышев, заведено два уголовных дела – о неуважении к суду и об оскорблении представителя власти.

При этом, данным следствия, подозреваемый "оскорбил" суд и представителя власти на другом процессе, не имеющем отношения к пьяному ДТП с участием начальника отдела ГИБДД.

Как выяснилось, в мае в суд рассматривал иск старшего инспектора ДПС о защите чести и достоинства. На заседании суда подозреваемый нецензурно выразился в адрес истца. На основании, какого инцидента инспектор ДПС подал иск о защите чести, в СК прокомментировать не смогли.

В ведомстве отметили, что в доме подозреваемого провели обыск и сейчас свидетель по делу о пьяном ДТП главы отдела ГИБДД задержан. "Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу", - заявили в СК.