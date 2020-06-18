Верховный суд не принял очередной иск к Путину о голосовании

Верховный суд России отказался принять иск, который оспаривает указ президента Владимира Путина о проведении голосования по поправкам в Конституцию 1 июля. Это следует из карточки дела на сайте суда.
Иск к президенту подал Геннадий Рудяк. 10 июня Верховный суд отказался принять аналогичный иск от Виктора Мещеринова.
Вчера депутаты Московской городской думы Евгений Ступин и Олег Шереметьев, политолог Валерий Соловей и юрист Сергей Бочаров сообщили, что подали в Верховный суд России иск о признании недействительным указа президента Владимира Путина о голосовании по поправкам к Конституции.
Истцы заявляют, что проводить голосование в условиях эпидемии коронавирусной инфекции, когда каждый день умирают десятки, иногда сотни людей – преступление. По мнению истцов, отмена указа Путина спасёт многие жизни.
- Формально в России не был введён режим чрезвычайной ситуации в связи с эпидемией, а во многих регионах, включая Москву, отменили и так называемую самоизоляцию. При этом ежедневно фиксируется около 8 тысяч новых случаев заражения коронавирусом – больше, чем в тот момент, когда президент Путин объявлял об отмене голосования, первоначально назначенного на 22 апреля. Впоследствии Путин назвал новой его датой 1 июля. Фактически проголосовать будет можно и в течение шести предшествующих дней, начиная с 25 июня. В Москве и Нижегородской области голосование разрешили проводить и в электронном формате.
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