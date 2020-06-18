Верховный суд не принял очередной иск к Путину о голосовании

Верховный суд России отказался принять иск, который оспаривает указ президента Владимира Путина о проведении голосования по поправкам в Конституцию 1 июля. Это следует из карточки дела на сайте суда.

Иск к президенту подал Геннадий Рудяк. 10 июня Верховный суд отказался принять аналогичный иск от Виктора Мещеринова.

Вчера депутаты Московской городской думы Евгений Ступин и Олег Шереметьев, политолог Валерий Соловей и юрист Сергей Бочаров сообщили, что подали в Верховный суд России иск о признании недействительным указа президента Владимира Путина о голосовании по поправкам к Конституции.

Истцы заявляют, что проводить голосование в условиях эпидемии коронавирусной инфекции, когда каждый день умирают десятки, иногда сотни людей – преступление. По мнению истцов, отмена указа Путина спасёт многие жизни.