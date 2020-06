Автор сразу трёх песен в первом британском музыкальном хит-параде Вера Линн умерла на 104 году жизни, передаёт Би-би-си. На этой радиостанции певица вела концертную радиопрограмму в годы Второй мировой войны, получив общенациональную известность.

В 1952 году сразу три песни исполнительницы попали в первый в истории музыкальный хит-парад, опубликованный журналом New Musical Express.

В 2009 году она возглавила британский альбомный чарт с альбомом We'll Meet Again: The Very Best of Vera Lynn в возрасте 92 лет, став единственным британским музыкантом, попавшим в хит-парады в XX и в XXI веке.

Музыкальная карьера Веры Линн длилась почти 85 лет. Она была Дамой-командором Ордена британской империи.