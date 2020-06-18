Верховная рада не смогла прекратить полномочия Вакарчука

Верховная рада Украины не смогла досрочно прекратить полномочия депутата и лидера группы "Океан Эльзы" Святослава Вакарчука. Для принятия решения депутатам не хватило голосов.

Заявление о сложении полномочий Вакарчук подал 11 июня. Он заявил, что частично выполнил свою миссию. На выборах его партия "Голос" прошла в Раду и сформировала там фракцию. Сам Вакарчук от руководства партией отошёл еще в марте.

Вакарчук уже отказывался от депутатского мандата в 2008 году.

Перед выборами президента 2019 года о Вакарчуке говорили как о возможном кандидате на пост главы государства. Музыкант, однако, не стал выдвигать свою кандидатуру и не поддержал никого из кандидатов.