Арестован актёр, играющий вымышленного депутата Наливкина

В Уссурийске суд арестовал на пять суток актёра, играющего в сатирическом проекте вымышленного депутата Наливкина.

Актёр, имя которого создатели проекта принципиально не называют, признан виновным в мелком хулиганстве. Сообщается, что его задержали 15 июня на улице якобы за нецензурную брань. По мнению же авторов проекта, полиция мстит актёру за видеоролики про сотрудников МВД, которые набрали популярность в интернете.

В одном из сюжетов рассказывалось о вымышленном подполковнике Андрейченко, у которого дома обнаружили "сотни килограммов денег" и задерживать которого помогал депутат Наливкин. Уссурийская полиция нашла в сюжете неуважение к власти. В МВД также заявили, что подполковник Андрейченко никогда не служил в полиции и что информация в сатирическом ролике не соответствует действительности.

У ютьюб-канала "BARAKuda", на котором размещены ролики с депутатом Наливкиным, на данный момент более 130 тысяч подписчиков.