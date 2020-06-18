В США умерла младшая сестра президента Джона Кеннеди

Младшая сестра президента США Джона Кеннеди умерла в Нью-Йорке. Джин Кеннеди Смит было 92 года. После её смерти в живых не осталось ни одного из братьев или сестёр 35-го президента США.

Джин Кеннеди Смит родилась 20 февраля 1928 года. Она была восьмым, предпоследним ребенком в семье. Смит занималась благотворительностью и принимала участие в предвыборных кампаниях своих родственников.

В 1993 году президент США Билл Клинтон Назначил Смит послом в Ирландии. Дипломат занималась политическим урегулированием конфликта в Северной Ирландии.

В 2011 году президент США Барак Обама наградил Джин Кеннеди Смит Президентской медалью Свободы – одной из высших наград Соединённых Штатов для гражданских лиц.