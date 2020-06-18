Cуд в Москве приговорил трёх сторонников запрещённого в России движения "Артподготовка" к длительным срокам заключения. Андрея Толкачева приговорили к 13 годам колонии, Юрия Корного — к десяти годам, Андрея Кептю — к шести.

Активистов признали виновными по статьям об участии в террористическом сообществе и подготовке теракта группой лиц. По версии следствия, они планировали поджечь декорации и мусор, сложенный рядом с Красной площадью. Из трёх осуждённых вину признал только Кептя. Защита планирует обжаловать приговор.

Движение "Артподготовка" организовал саратовский политик Вячеслав Мальцев. На 5 октября 2017 года он назначил так называемую "революцию", призвав россиян выйти в этот день на площади своих городов. После этого сторонников Мальцева стали арестовывать по всей России даже за одиночные пикеты. Были заведены десятки уголовных дел, многие обвиняемые получили длительные сроки заключения.

Верховный суд России признал движение "Артоподготовка" экстремистской организацией. Самого Мальцева заочно арестовали по обвинению в призывах к экстремизму, однако он успел покинуть Россию.