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Евросоюз продлил санкции против России из-за аннексии Крыма

Евросоюз продлил на год санкции в отношении России из-за аннексии Крыма и Севастополя. Об этом говорится в заявлении Совета ЕС.

Ограничения включают запрет на инвестиции в экономику полуострова, включая оказание туристических услуг. В свою очередь предприятия, расположенные в Крыму, не могут импортировать в Евросоюз свою продукцию и природные ресурсы.

Россия аннексировала Крым по результатам референдума в 2014 году, который был проведен вопреки законодательству Украины и после того, как полуостров взяли под контроль российские военные. Страны Запада считают это нарушением норм международного права.

Из-за аннексии полуострова США и Евросоюз ввели в отношении России санкции. После этого ограничения неоднократно продлевались. Москва называет присоединение полуострова "восстановлением исторической справедливости".

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