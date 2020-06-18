Участник акции "Он нам не царь" отсудил 750 тысяч рублей

Участник акции "Он нам не Царь", организованной в 2018 году штабом Алексея Навального, отсудил 750 тысяч рублей за незаконное уголовное преследование. Такую компенсацию Михаилу Цакунову назначил по его иску Тверской суд Москвы.

Цакунов при этом требовал 2 миллиона рублей - по 5 тысяч за каждый день из года, который он провёл в СИЗО, а также около 200 тысяч рублей за четыре с половиной месяца подписки о невыезде. Истец заявил, что недоволен решением Тверского суда, но будет ли подавать жалобу - ещё не решил.

Михаил Цакунов был задержан 5 мая 2018 года на протестной акции против четвёртого президентского срока Путина, а затем и арестован. Его обвинили в применении насилия в отношении сотрудника полиции. По версии следствия, Цакунов выбил полицейскому зуб. Позже суд оправдал его за отсутствием в деянии состава преступления и признал за ним право на реабилитацию.

На кадрах задержания Цакунова видно, что никого насилия к полицейским он не применял.