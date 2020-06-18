Комиссия СЕ рекомендовала не принимать одну из поправок в Конституцию РФ

Европейская комиссия за демократию через право (Венецианская комиссия) - консультативный орган Совета Европы - рекомендовала российским властям отказаться от принятия одной из поправок в Конституцию или видоизменить её.

Речь идёт о поправке, которая предусматривает приоритет российской Конституции над международными соглашениями.

Мнение комиссии об этой поправке опубликовано в четверг. Комиссия ссылается на данную ею ранее оценку решения российского Конституционного суда о возможности не исполнять решения Европейского суда по правам человека. По мнению Венецианской комиссии, поправка фактически придаёт этому решению конституционный характер, что может привести к случаям, когда Россия откажется исполнять свои обязательства, взятые ею на себя в качестве члена Совета Европы. Поэтому комиссия рекомендует отказаться от этой поправки или видоизменить её.

При этом Венецианская комиссия не стала оценивать, соответствует ли поправка самой российской Конституции, в частности её статье 15 о приоритете международных договоров над российскими законами.

Мнения Венецианской комиссии носят рекомендательный характер, однако в прошлом, в частности, на основании её положительной оценки российской Конституции 1993 года Россия была принята в Совет Европы.

Венецианская комиссия должна дать оценку и другим предложенным поправкам, однако дата, когда это произойдёт, пока не определена.

Поправки, внесение которых инициировано президентом Владимиром Путиным, уже приняты российским парламентом и вступят в силу в случае одобрения на всероссийском голосовании 1 июля.