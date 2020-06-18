В Екатеринбурге члены УИК отказались работать почти в полном составе

В Екатеринбурге члены участковой избирательной комиссии № 1503 почти в полном составе отказались организовывать голосование по поправкам в Конституцию России, сообщает "МБХ медиа" со ссылкой на одного из членов комиссии Владислава Постникова.
По его словам, в понедельник УИК провела собрание, на котором решение отказаться от работы поддержали 11 из 12 членов комиссии. В качестве основной причины был назван риск, которому придётся подвергать своё здоровье и здоровье окружающих в период пандемии коронавируса, но по словам Постникова "мнения о бессмысленности самого голосования тоже звучали".
Позже избирательная комиссия Свердловской области опровергла информацию об отказе от работы 11 членов УИК Ленинского района Екатеринбурга. Чиновники утверждают, что "заявления о выходе из состава комиссии написали только пять человек, трое продолжают работать, а ещё четверо своё решение не обозначили".
В облизбиркоме отметили, что ушедших заменили кадровым резервом, который насчитывает более 9 тысяч человек, а потому комиссия продолжает функционировать в "правомочном составе". Случаи выхода из составов УИК в областной комиссии назвали "нормальным рабочим процессом".
- Внесение изменений в Конституцию России было инициировано Владимиром Путиным в январе. Тогда же он заявил, что поправки должны быть одобрены всенародным голосованием, хотя закон этого не требовал. Изначально голосование планировалось на 22 апреля, но из-за пандемии коронавируса было перенесено на 1 июля с возможностью досрочного голосования начиная с 25 июня.
- В числе самых обсуждаемых изменений основного закона – приоритет российской Конституции над международным правом и "обнуление" президентских сроков, которое в случае принятия поправок позволит Путину ещё дважды избираться на пост главы страны. Также будут перераспределены полномочия между ветвями власти – президент получит ещё больше полномочий, чем сейчас.
- Для вступления поправок в силу необходимо, чтобы их одобрило больше половины участников всенародного голосования. Явка значения не имеет – в отличие от референдума, где требуется, чтобы на участки пришли более половины избирателей. Тем не менее, ряд СМИ сообщал, что в Кремле поставили план обеспечить явку не ниже 50 процентов от общего числа избирателей в стране.
- Ряд представителей российской оппозиции призывают бойкотировать голосование, утверждая, что у властей есть все инструменты для того, чтобы его сфальсифицировать. Другие призывают прийти на участки и проголосовать против.
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