В Екатеринбурге члены УИК отказались работать почти в полном составе

В Екатеринбурге члены участковой избирательной комиссии № 1503 почти в полном составе отказались организовывать голосование по поправкам в Конституцию России, сообщает "МБХ медиа" со ссылкой на одного из членов комиссии Владислава Постникова.

По его словам, в понедельник УИК провела собрание, на котором решение отказаться от работы поддержали 11 из 12 членов комиссии. В качестве основной причины был назван риск, которому придётся подвергать своё здоровье и здоровье окружающих в период пандемии коронавируса, но по словам Постникова "мнения о бессмысленности самого голосования тоже звучали".

Позже избирательная комиссия Свердловской области опровергла информацию об отказе от работы 11 членов УИК Ленинского района Екатеринбурга. Чиновники утверждают, что "заявления о выходе из состава комиссии написали только пять человек, трое продолжают работать, а ещё четверо своё решение не обозначили".

В облизбиркоме отметили, что ушедших заменили кадровым резервом, который насчитывает более 9 тысяч человек, а потому комиссия продолжает функционировать в "правомочном составе". Случаи выхода из составов УИК в областной комиссии назвали "нормальным рабочим процессом".