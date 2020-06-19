Против бывшего премьера Ингушетии возбуждено уголовное дело

Следственный комитет возбудил уголовное дело против бывшего главы правительства Ингушетии. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ведомства.

Имя премьера в сообщении не называется. Однако преступление, по данным следствия, было совершено в 2017 году, когда эту должность занимал Руслан Гагиев.

Бывшего чиновника подозревают в превышении полномочий из-за незаконной передачи на 49 лет мясо-молочного комплекса, построенного за счёт средств федерального бюджета. Его строительство обошлось федеральному бюджету в 800 миллионов рублей, а бывший глава правительства Ингушетии передал его коммерческой компании безвозмездно.

По оценкам следствия, из-за этого республика недополучила более 37 миллионов рублей доходов от аренды.