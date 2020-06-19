Коронавирус в России за сутки: почти 8000 инфицированных, 181 смерть

За последние сутки в России, по данным Оперативного штаба, выявлено 7972 новых случаев заражения коронавирусом - это чуть выше, чем в 2 предыдущих дня.

Умер от COVID-19 за сутки, по данным властей, 181 человек, а общее число умерших с начала эпидемии достигло 7841.

Выздоровели за сутки более 10 тысяч, то есть число тех, кто болеет в настоящий момент, снизилось.

Как в России учитывают смерти от COVID-19 13 мая 2020 года Московский департамент здравоохранения опубликовал заявление, в котором объяснил, как учитываются в статистике умершие от коронавирусной инфекции. Ведомство фактически признало, что как минимум не в полной мере следует рекомендациям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), согласно которым с целью унификации мировой статистики болезнь COVID-19 "должна быть записана как причина смерти в медицинском свидетельстве о смерти для ВСЕХ умерших, у которых она вызвала или предположительно вызвала смерть, или способствовала ей", даже если это "не совпадает с тем, что является приемлемым с чисто медицинской точки зрения". В качестве допустимых исключений ВОЗ приводит пример, когда человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией умирает в результате ДТП. В то же время, в некоторых случаях ВОЗ допускает указание и иных причин смерти у больных COVID-19, например, инфаркта миокарда. В заявлении Мосгорздрава признается, что свыше 60% смертей от COVID-19 были учтены российской статистикой как смерти "от явных альтернативных причин", таких как тот же инфаркт, инсульт, рак в терминальной стадии и другие. В заявлении не говорится о том, что эта практика будет пересмотрена в соответствии с рекомендациями ВОЗ. Такого же принципа атрибуции смертей пациентов с коронавирусом придерживаются как минимум в нескольких российских регионах, например в Челябинской области: здесь официальная статистика открыто делит умерших с подтвержденным коронавирусом на тех, у кого COVID-19 стал "основной" причиной смерти, и тех, у кого он был "сопутствующим заболеванием".

Всего с начала эпидемии в России было выявлено около 570 тысяч инфицированных, из них более 320 тысяч выздоровели.

В последние три дня число новых инфицированных в России - меньше 8 тысяч, впервые с начала мая.