Дьявольский соблазн: встать вровень со Сталиным?

80 лет тому назад в течение недели с 14 по 19 июня 1940 сталинский СССР, предъявив ультиматумы властям Латвии, Литвы и Эстонии, потребовал там смены правительств и вел в Прибалтику крупные силы Красной армии. Так он заставил уйти в отставку законные власти этих государств. Далее началась скоростная советизация трех стран силами чекистов, которая в августе 1940 г. закончилась якобы добровольным включением их в состав СССР.

В вышедшей 18 июня в американском журнале "The National interest" статье Владимира Путина, вопреки этим фактам утверждается, "Осенью 1939 года, решая свои военно‑стратегические, оборонительные задачи, Советский Союз начал процесс инкорпорации Латвии, Литвы и Эстонии. Их вступление в СССР было реализовано на договорной основе, при согласии избранных властей. ... Прибалтийские республики в составе СССР сохранили свои органы власти, язык, имели представительство в советских высших государственных структурах".

Как было все на самом дело? Зачем презиенту Путину сейчас защищать пакт Сталина с Гитлером и аннексию Прибалтики? Почему президент РФ возвращается к концепции событий 1939-41 годов брежневских времен? Какой саммит России, Китая, Франции, США и Великобритании предлагает в своей статье созвать Путин?

Обсудят историки Михаил Мельтюхов, Борис Соколов, депутат сейма Литвы Эмануэлис Зингерис.

Ведет передачу Михаил Соколов.

Прямой эфир программы "Лицом к событию" 19 июня в 19:05