Суд оштрафовал радиостанцию "Эхо Москвы" за обсуждение коронавируса

Мировой суд в Москве оштрафовал радиостанцию "Эхо Москвы" на 200 тысяч рублей и главного редактора её сайта Виталия Рувинского — на 60 тысяч рублей из-за публикации выступления бывшего завкафедрой МГИМО политолога Валерия Соловья.

Об этом сообщил главный редактор радиостанции Алексей Венедиктов.

Речь идёт о расшифровке прямого эфира программы "Особое мнение" с участием Соловья, уточнил Рувинский Радио Свобода. Ранее она была удалена с сайта по требованию Роскомнадзора.

В ней Соловей рассказал, что, по его информации, российские власти скрывают настоящие цифры о смертности от коронавируса. Соловей сравнил ситуацию с информацией о распространении коронавируса в России с катастрофой в Чернобыле и наводнением в Крымске.

Решение суда будет обжаловано, — сообщил Рувинский.