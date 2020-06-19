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Суд оштрафовал радиостанцию "Эхо Москвы" за обсуждение коронавируса

Валерий Соловей

Мировой суд в Москве оштрафовал радиостанцию "Эхо Москвы" на 200 тысяч рублей и главного редактора её сайта Виталия Рувинского — на 60 тысяч рублей из-за публикации выступления бывшего завкафедрой МГИМО политолога Валерия Соловья.

Об этом сообщил главный редактор радиостанции Алексей Венедиктов.

Речь идёт о расшифровке прямого эфира программы "Особое мнение" с участием Соловья, уточнил Рувинский Радио Свобода. Ранее она была удалена с сайта по требованию Роскомнадзора.

В ней Соловей рассказал, что, по его информации, российские власти скрывают настоящие цифры о смертности от коронавируса. Соловей сравнил ситуацию с информацией о распространении коронавируса в России с катастрофой в Чернобыле и наводнением в Крымске.

Решение суда будет обжаловано, — сообщил Рувинский.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

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