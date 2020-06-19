Россия лишила единственного гражданства уроженца УССР

МВД России лишило единственного российского гражданства 51-летнего жителя Петрозаводска, осуждённого по делу о подготовке к участию в деятельности террористической организации. Власти требуют чтобы он вернулся на Украину, где родился. Об этом сообщила газета "Коммерсантъ".

Алексей Новиков родился в 1969 году в городе Сумы, в 1987 году переехал в Калининград, а затем в Петрозаводск. После распада СССР мужчина не менял советский паспорт, так как у него не было в этом необходимости. Получил российское гражданство он только в 2005 году, когда собрался жениться.

В 2016 году его задержали сотрудники ФСБ. Он утверждает, что его пытками вынудили дать показания о том, что он планировал присоединиться к Исламскому государству. Он был осуждён за попытку присоединения к Исламскому государству и за возбуждение и вражды за репост записи из сообщества "Типичный большевик".

В апреле 2020 года главное управление МВД по Москве приняло решение лишить Новикова гражданства России. В пояснении УМВД Петрозаводска говорится, что наказание по "террористической" статье приравнивается к сообщению заведомо ложных сведений в отношении соблюдать Конституцию и законодательство России. У Новикова забрали российский паспорт и загранпаспорт, а затем обязали уехать из страны до 30 июня. При этом другого гражданства у Новикова нет, а без документов он не может пересечь границу.

Решение о лишении гражданства Новиков обжалует в Петрозаводском городском суде, — сообщает "Сибирь.Реалии".