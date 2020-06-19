Английский актёр, лауреат премии Британской академии кино и престижной театральной премии "Тони" Иэн Холм умер на 89 году жизни, сообщает Би-би-си.

Холм играл хоббита Бильбо Бэггинса в трилогии "Властелин колец" Питера Джексона, священника Вито Корнелиуса в "Пятом элементе" Люка Бессона и научного офицера Эша в "Чужом" Ридли Скотта.

Холм играл в кино с 1958 года и снялся более чем в 100 фильмах, преимущественно в ролях второго плана. Он играл в "Бразилии" и "Бандитах времени" Терри Гиллиама в "Обеде нагишом" Дэвида Кроненберга, в "Авиаторе" Мартина Скорсезе. В 1981 году он был номинирован на "Оскар" за роль в фильме "Огненные колесницы" Хью Хадсона.

Он был командором Ордена Британской империи.