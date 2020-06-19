Половина опрошенных ВЦИОМ считает возможными подтасовки на голосовании

Почти половина опрошенных россиян считает, что во время голосования по поправкам к Конституции возможны подтасовки. Это следует из опроса проведённого ВЦИОМ.
24% опрошенных согласились с тем, что "какие-то подтасовки на местах будут, но они не повлияют на результаты в целом". Ещё 25% заявили, что результатам голосования не следует доверять. Только 42% опрошенных уверены, что результаты будут достоверными. 9% затруднились ответить.
Согласно данным ВЦИОМ 82% опрошенных, которые собираются принять участие в голосовании, заявили, что россияне пойдут на избирательные участки добровольно. 14% считают, что большинство заставят проголосовать.
Внесение изменений в Конституцию России было инициировано Владимиром Путиным в январе. Тогда же он заявил, что поправки должны быть одобрены всенародным голосованием, хотя закон этого не требовал. Изначально голосование планировалось на 22 апреля, но из-за пандемии коронавируса было перенесено на 1 июля с возможностью досрочного голосования.
- В числе самых обсуждаемых изменений основного закона – приоритет российской Конституции над международным правом и "обнуление" президентских сроков, которое в случае принятия поправок позволит Путину ещё дважды избираться на пост главы страны.
- Для вступления поправок в силу необходимо, чтобы их одобрило больше половины участников всенародного голосования. Явка значения не имеет.
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