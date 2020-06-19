Адвокат Шамсутдинова: публикация копий дела в соцсетях незаконна

Неустановленные лица распространяют в соцсетях материалы уголовного дела рядового Рамиля Шамсутдинова. В октябре прошлого года он расстрелял восемь сослуживцев в воинской части в Забайкалье. Об этом сообщил адвокат Равиль Тугушев, пишет "Коммерсант".

По словам защитника, речь идёт о заключении судебно-психологической экспертизы. В одной из опубликованных фотокопий вероятного заключения говорится, что Шамсутдинов в момент совершения преступления не находился в состоянии аффекта.

Адвокат подал заявление в военный следственный отдел и попросил провести проверку, а также установить лиц, которые распространяют фотокопии материалов следствия. Дело солдата засекречено, поэтому причастных могут привлечь к уголовной ответственности за разглашение данных предварительного расследования, подчеркнул Тугушев. От уточнил, что подписку о неразглашении материалов уголовного дела давали только защитники.

Рамиля Шамсутдинова обвиняют в убийстве двух или более человек. Ему грозит пожизненное тюремное заключение. Согласно показаниям солдата, он подвергался издевательствам со стороны сослуживцев. Адвокаты настаивают, что солдат совершил убийство в состоянии аффекта. Если эта версия будет подтверждена, то Шамсутдинову грозит пять лет лишения свободы.

В Минобороны признали, что у Шамсутдинова был конфликт с одним из офицеров. Было возбуждено уголовное дело о дедовщине в воинской части.

Читинский гарнизонный военный суд продлил арест Шамсутдинову до конца сентября. Обвиняемый будет знакомиться с материалами дела в следственном изоляторе.