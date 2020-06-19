Глава МИД Эстонии призвал к правовой оценке идеологии СССР

Международный суд должен дать правовую оценку антигуманистической идеологии Советского Союза. Об этом заявил министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу. В сообщении в фейсбуке глава эстонского МИДа также отметил, что высказывания президента России Владимира Путина о вхождении стран Балтии в состав СССР с согласия местных властей являются ложными.

Статью Путина о Второй мировой войне накануне опубликовал американский консервативный журнал The National Interest. В материале президент размышляет о причинах возникновения войны и её влиянии на современную историю. Путин, в частности, отметил, что присоединение Литвы, Латвии и Эстонии по пакту Молотова - Риббентропа соответствовало нормам международного и государственного права того времени. Республики сохранили свои органы власти и язык, написал Путин.

После публикации страны Балтии выступили с протестом против искажения исторических фактов, связанных с пактом Молотова – Риббентропа, со стороны властей России. В министерства иностранных дел всех трёх стран 18 июня были вызваны российские послы. Им был выражен демарш в связи с недавно внесённой в Госдуму России инициативой об отмене принятого в 1989 году постановления Съезда народных депутатов СССР об осуждении пакта.

Посол России в Таллине Александр Петров в свою очередь заявил, что статья Путина должна стать для властей Эстонии поводом задуматься об оценках периода Второй мировой войны и без ангажированности взглянуть на события того времени.