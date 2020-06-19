В США проходят акции в честь Дня отмены рабства

В США в пятницу, 19 июня, проходят акции в честь Дня отмены рабства. В этот день 155 лет назад рабство окончательно было отменено в последнем штате – Техас.
С праздником американцев поздравили президент США Дональд Трамп и первая леди. В их заявлении отмечается, что этот день напоминает "как о невообразимой несправедливости рабства, так и о несравненной радости, которая должна была сопровождать освобождение". "В этот июнь, мы, как единая нация, обязуемся жить в соответствии с нашими высшими идеалами и всегда стремиться к более свободной и сильной стране", - говорится в заявлении президента.
В этом году День отмены рабства проходит на фоне протестов против полицейского насилия и дискриминации афроамериканцев. Массовые акции протеста 19 июня состоялись в Вашингтоне, Нью-Йорке, Миннеаполисе, Чикаго и других городах США. Демонстранты вышли с плакатами "Жизни чернокожих имеют значение" (Black Lives Matter). Активисты держали транспаранты с именами чернокожих, погибших при задержании полицией. Некоторые протестующие требовали выплаты репараций темнокожему населению.
- Протесты против полицейского насилия в США, а позднее и по всему миру, вспыхнули после смерти в Миннеаполисе (штат Миннесота) 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда. Полицейский при задержании применил к нему удушающий приём. Позднее Флойд умер в больнице.
- Власти Миннесоты признали смерть Джорджа Флойда убийством. Он умер в результате остановки сердца и дыхания, вызванной использованными полицией при задержании приемами, говорится в отчете о вскрытии. Медики также отметили, что погибший имел заболевание сердца, а в его крови были обнаружены следы интоксикации опиоидным анальгетиком.
- Рабовладение в Соединённых Штатах было отменено президентом Авраамом Линкольном в 1863 году. Однако несколько южных штатов из состава Конфедерации продолжили сопротивление Прокламации об освобождении. Последним штатом, отменившим рабство 19 июня 1865 года, стал Техас. С тех пор День отмены рабства (Juneteenth) празднуют почти все штаты США.
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