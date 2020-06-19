В США проходят акции в честь Дня отмены рабства

В США в пятницу, 19 июня, проходят акции в честь Дня отмены рабства. В этот день 155 лет назад рабство окончательно было отменено в последнем штате – Техас.

С праздником американцев поздравили президент США Дональд Трамп и первая леди. В их заявлении отмечается, что этот день напоминает "как о невообразимой несправедливости рабства, так и о несравненной радости, которая должна была сопровождать освобождение". "В этот июнь, мы, как единая нация, обязуемся жить в соответствии с нашими высшими идеалами и всегда стремиться к более свободной и сильной стране", - говорится в заявлении президента.

В этом году День отмены рабства проходит на фоне протестов против полицейского насилия и дискриминации афроамериканцев. Массовые акции протеста 19 июня состоялись в Вашингтоне, Нью-Йорке, Миннеаполисе, Чикаго и других городах США. Демонстранты вышли с плакатами "Жизни чернокожих имеют значение" (Black Lives Matter). Активисты держали транспаранты с именами чернокожих, погибших при задержании полицией. Некоторые протестующие требовали выплаты репараций темнокожему населению.