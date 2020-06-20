На акциях протеста в Белорусии задержаны больше 110 человек

Как минимум 110 человек задержаны в Белоруссии на акциях против задержаний политиков и активистов 19 июня. Об этом сообщает правозащитный центр "Весна". Среди задержанных — журналисты Радио Свобода и других изданий, освещавшие акции.

В пятницу в Белоруссии был последний день регистрации кандидатов на президентские выборы. При этом несколько кандидатов отказались от участия, а основной соперник Александра Лукашенко — Виктор Бабарико был задержан и помещён в СИЗО в рамках уголовного дела.

На протяжении всего этапа регистрации кандидатов в Белоруссии проходили акции протеста. В пятницу вечером они возобновились в Минске и других крупных городах. Люди выстраиваются в "цепь солидарности" в поддержку активистов и политиков, которых задержали власти страны во время президентской избирательной кампании

В результате в Минске были задержаны не меньше 80 человек. Задержания так же проходили в Бобруйске, Гомеле, Витебске, Новополоцке и в других городах. Среди задержанных — журналисты "Белсата", Tut.by, "Еврорадио", Reuters, 6TV.

Вечером 19 июня штаб задержанного Виктора Бабарико опубликовал записанное им ранее обращение. В нем банкир предложил провести референдум, чтобы вернуться к Конституции 1994 года, ограничивающей президентские полномочия и максимальное число президентских сроков. Инициировать референдум по белорусским законам могут президент, парламент или инициативные группы, собравшие 450 тысяч подписей, в том числе не менее 30 тысяч от каждой из областей страны и Минска.

Президентские выборы в Белоруссии назначены на 9 августа. Александр Лукашенко, который руководит страной с 1994 года, баллотируется на шестой срок.