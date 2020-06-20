Американская компания Dreyer's, владеющая торговым названием мороженого "Эскимо" (Eskimo pie) решила сменить его на фоне акций протеста против полицейского насилия и расизма, передаёт The Wall Street Journal.

В компании решили, что название является "уничижительным" и оскорбляет эскимосов — группу коренных народов Арктики, сообщила главный маркетолог Dreyer's Элизабелл Маркес.

Морожено-эскимо и его название были придумано в 1920 году кондитерами Кристианом Нельсоном и Расселом Стовером. Они запатентовали его и продали свой бизнес на фоне роста его популярности по всему миру. В 1935 году его начали производить в Советском Союзе, изначально под названием "Эскимо-Пай".

В 2007 году бренд был куплен Dreyer's. В логотипе и рекламе продукта почти всегда используется образ эскимоса в традиционном костюме.

Ранее о смене названий и логотипов сообщили владельцы продуктовых брендов Aunt Jemima и Uncle Ben's. В компаниях посчитали, что эти бренды эксплуатируют расовые стереотипы в отношении чернокожих жителей США.