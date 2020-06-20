Ссылки для упрощенного доступа

logo-print logo-print
Все сайты РСЕ/РС
Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф
текст для поиска...
Предыдущий Следующий
Новость часа
Предыдущий Следующий
Сейчас в эфире
Новости

Число умерших от коронавируса в России превысило 8000

В России за минувшие сутки зарегистрировано 7889 новых случаев заражения коронавирусом в 85 регионах с учётом аннексированного Крыма, свидетельствуют данные оперативного штаба по борьбе с распространением болезни. Общее число заболевших достигло 576 952.

Общее число умерших, по официальной статистике, достигло 8002, из них 161 человек за последние сутки. Выздоровели 10 186 человек, за всё время — 334 592.

Федеральная статистика часто противоречит региональным данным, регионы, в свою очередь, регулярно обвинялись экспертами в занижении смертности и некорректных данных о числе заболевших. Власти это отрицают.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG