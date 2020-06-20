В Сыктывкаре прошли пикеты против поправок к Конституции

В Сыктывкаре 20 июня прошла серия одиночных пикетов против поправок к Конституции России. Акцию инициировало республиканское отделение КПРФ и активисты движения "Экобессрочка в Сыктывкаре", выступающего против строительства мусорного полигона в Шиесе. Участники, сменяя друг друга и сохраняя дистанцию в два метра, разворачивали плакаты, сообщает корреспондент сайта Север.Реалии.



Как только акция началась, двое полицейских подошли к члену КПРФ Николаю Удоратину для установления личности. Но общение сразу зашло в тупик из-за того, что он отвечал им на коми языке, который, согласно Конституции республики, считается государственным наравне с русским. Пока полицейский и общественник пытались объясниться на двух языках, их начали снимать прохожие. "Красава" – выкрикнул один из проходивших мимо мужчин, указывая на плакат активиста с перечеркнутым лицом Путина. "Ребята, мы с вами!" – помахал рукой другой.



– Полицейскому я ответил, что имею полное право говорить на своём родном языке, а если он не понимает, пусть ищет переводчика, – отметил в беседе с корреспондентом Север.Реалии Удоратин.



Четыре уведомления о проведении массового пикета представители республиканского отделения КПРФ и общественники подали в администрацию Сыктывкара 15 июня, но чиновники отказали, сославшись на запрет мероприятий из-за пандемии коронавируса.



– По логике, если у нас рост заболеваемости, то и всенародное голосование надо было отменить, на нем людей будет намного больше, чем на массовом пикете. Но если уж его не отменяют, надо идти и голосовать против узурпации власти, диктатуры и обнуления срока Путина, – считает Удоратин.

Одиночные пикеты против поправок к Конституции и обнуления сроков президентства Владимира Путина проходят в Сыктывкаре с 15 июня. По словам активистов, их пытались запугивать "люди в штатском".



Общение активистов и полицейских заинтересовало нескольких пенсионерок.



– Зачем это? Они же мирно выступают! У нас свобода слова! – высказалась одна из женщин. – Раньше, конечно, надо было выступать, когда пенсионный возраст подняли. И вообще, мало их, надо чтобы все люди вышли, а то разве у нас демократия? Название одно.



На пикеты вышли 12 человек, полиция записала данные каждого из них. Активистам Алине Борисовой и Николаю Удоратину выдали уведомления о явке в полицию для объяснения по поводу нарушения режима повышенной готовности, который врио главы Коми Владимир Уйба продлил до 30 июня.



Голосование по поправкам к Конституции России продлится семь дней – с 25 июня по 1 июля. В случае одобрения поправок президент России Владимир Путин получит возможность баллотироваться на пятый и шестой президентские сроки.