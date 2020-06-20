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Суд в Вашингтоне отказал Трампу в попытке запретить книгу Болтона

Джон Болтон

Мемуары Болтона поступят в продажу в ближайший вторник

Федеральный судья отказал администрации Трампа в просьбе наложить запрет на книгу Болтона, бывшего советника по национальной безопасности.

Судья Ройс Ламберт окружного суда в Вашингтоне опубликовал 10-страничный текст постановления, согласно которому доводы Министерства юстиции недостаточны запрета на публикацию мемуаров Джона Болтона. Судья заявил, что книга уже успела широко разойтись по магазинам и могла бы легко быть опубликована в интернете - даже если бы суд постановил запретить её.

Официальное начало продаж мемуаров советника Дональда Трампа по вопросам национальной безопаности назначено на ближайший вторник.

"По причинам, которые не нуждаются в особом декларировании, суд не будет устраивать конфискацию [тиража] по всей стране и выносить решение об уничтожении политических мемуаров", говорится в заявлении судьи Ламберта.

Телеканал CNN отмечает, что постановление судьи не только идёт вразрез с попытками Трампа помешать появлению книги Болтона, но одновременно не мешает администрации Трампа ответить Болтону, в случае если в его мемуарах будут раскрыты государственные секреты США.

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