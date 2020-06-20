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В Талсе, штат Оклахома, пройдёт предвыборный митинг Трампа

Дональд Трамп на предвыборном митинге в начале марта 2020, штат Северная Каролина

В Талсе, как и во всём штате Оклахома, множатся случаи заражения коронавирусом

В Талсе, штат Оклахома, в субботу вечером тысячи горожан соберутся на предвыборный митинг президента США Дональда Трампа.

Это первое массовое предвыборное мероприятие с участием президента после того, как в середине марта в США были объявлены общенациональные ограничительные меры в связи эпидемией коронавируса.

Агентство Reuters отмечает, что оппоненты Трампа критикуют его по двум главным направлениям: за несвоевременные меры против распространения коронавируса и за реакцию на гибель афроамериканца Джорджа Флойда, умершего в результате жёсткого полицейского задержания 25 мая в Миннеаполисе.

В последнее время в штате Оклахома регистрируется рост числа заражённых коронавирусом, и это также вызывает волну критики в адрес президента. Департамент здравоохранения штата предупредил, что участникам митинга в Талсе, грозит повышенный риск инфицирования.

Дональд Трамп отстаёт от Джо Байдена, соперника от Демократической партии - таковы результаты нескольких опросов общественного мнения, в последние дни.

"Голос Америки" обратил внимание на предупреждение, с которым обратился Трамп в пятницу к "протестующим, анархистам, агитаторам или негодяям", которые направляются в Талсу, чтобы помешать его предвыборному митингу. Трамп сказал, что этих людей ожидает отпор. Критики Трампа назвали такое высказывание попыткой спровоцировать конфликт.

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