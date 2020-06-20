В США федеральный прокурор Берман отказался уйти в отставку

Джеффри Берман, высокопоставленный федеральный прокурор, возглавляющий расследование в отношении Руди Джулиани, личного адвоката президента Дональда Трампа, отказался уйти в отставку. На уходе Бермана с поста настаивает генеральный прокурор Уильям Барр.

Берман получил известность в ходе расследований дел о терроризме, финансовых преступлениях на Уолл-стрит и коррупции в органах власти.

"Я не подавал в отставку и не собираюсь уходить в отставку", - говорится в заявлении Бермана. Он подчеркнул, что намерен продолжать ведущиеся им расследования "без задержек или перерывов".

С момента своего назначения в 2018 году он, не колеблясь, открывал расследования в отношении людей из окружения Дональда Трампа.

Глава демократического меньшинства в Сенате, предположил, что неожиданное увольнение Бермана "попахивает потенциальным нарушением судебного процесса". Шумер задаётся вопросом: "Что раздражает президента Трампа - предыдущие или нынешние действия прокурора?"

Председатель Юридического комитета Палаты представителей, демократ Джерролд Надлер заявил о готовности пригласить Бермана для дачи показаний, отмечает "Голос Америки".