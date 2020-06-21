Власти объяснили потоп в Москве сильным ливнем и листвой

Власти Москвы объяснили затопление 20 июня участков дорог и дворов в некоторых районах города - прежде всего на юге - засорением ливневой канализации листвой, а также тем, что на Москву обрушилось за несколько часов до 79 процентов месячной нормы осадков. Об этом сказал заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ Петр Бирюков, сообщает ТАСС.

По данным "Интерфакса", за сутки в Москве из-за сильного ветра было повалено около 60 деревьев, пострадали три человека. А всего в июне осадков было более чем в 2 раза выше нормы.

В результате ливня в субботу были затоплены обширные участки территории на юге, юго-востоке и востоке страны, в том числе часть Варшавского шоссе. Были затоплены парковки, в результате чего пострадали автомобили, и несколько подземных переходов. В соцсетях появилось множество видео и фото, снятых очевидцами. Многие комментаторы критикуют московские власти, напоминая об обещаниях мэра Сергея Собянина привести ливневую канализацию в порядок. Комментаторы также не понимают, о какой листве идёт речь в комментарии заместителя мэра - сейчас не осень, и листопада нет.