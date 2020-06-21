Путин о том, будет ли баллотироваться на новый срок: "Там видно будет"

Президент России Владимир Путин не исключил, что будет вновь баллотироваться на пост главы государства. Он, по его словам, подумает об этом в случае одобрения поправок к Конституции. Одна из них предусматривает так называемое "обнуление" сроков Путина, то есть даёт ему возможность после 2024 года баллотироваться ещё на два шестилетних срока.

"Я для себя еще ничего не решил. Я не исключаю возможности баллотироваться, если это возникнет в Конституции. Там видно будет", – ответил на вопрос о возможности нового срока Путин в документальном фильме "Россия. Кремль. Путин", который покажут сегодня вечером по каналу "Россия-1".

Президент также сказал, что, если бы не "обнуление", уже вскоре, не дожидаясь 2024 года, "вместо нормальной ритмичной работы на очень многих уровнях власти начнется рысканье глазами в поисках возможных преемников". По действующей сейчас Конституции Путин в 2024 году не имеет права баллотироваться.

Телеканал и агентства приводят и другие цитаты из фильма – в частности, Путин допустил дальнейшее ухудшение отношений с Украиной. Ему не понравились высказывания президента этой страны Владимира Зеленского о Второй мировой войне.