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Нападение с ножом в британском Рединге расследуется как теракт

Британская полиция расследует как теракт произошедшее в субботу нападение с ножом на посетителей парка в городе Рединг к западу от Лондона, в результате которого 3 человека были убиты и ещё трое ранены.

Об этом сообщают агентства со ссылкой на контртеррористическое отделение полиции. При этом накануне власти утверждали, что нападение не было связано с терроризмом.

Нападавший задержан. Сообщается, что это 25-летний беженец из Ливии, который прибыл в Британию несколько лет назад. Власти пока не сообщают о том, связан ли он с какой-либо террористической группировкой. У полиции нет данных о подготовке новых нападений. Связь нападения с митингом против расизма, который прошёл в Рединге накануне, полиция также исключает.

В Британии в последние годы произошло несколько террористических нападений, оружием при которых был нож. За несколько таких атак взяла на себя ответственность террористическая группировка "Исламское государство".

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