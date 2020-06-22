"Как надо ненавидеть болельщиков": Рунет о самом странном матче года

Не успев толком возобновиться после вынужденного перерыва, чемпионат России по футболу пришёл к колоссальному скандалу, порождённому всё той же пандемией коронавируса.

За считаные дни до очередного тура выяснилось, что сразу несколько игроков клуба "Ростов" сдали положительные тесты, а весь основной состав с ними контактировал - по правилам, на игру с ФК "Сочи" выйти не мог никто из них.

Из ситуации было три выхода: либо сочинцы соглашались перенести игру, либо "Ростов" получал техническое поражение, либо ему нужно было срочно собрать и дозаявить состав с нуля. Случилось третье.

Алексей Федяров:

Что делает ФК Сочи с хозяином Б.Р. Ротенбергом, думаете поступает благородно и тоже выставляет молодёжь? Да ну. Основу, с Кокориным.

Не постыдились.

И парни ростовские дали бой. Да, проиграли 10:1.

Но играли с командой мастеров, с мужиками здоровыми, а футбол - это травматичней бокса, на минуточку.

Евгений Поникаров:

Знаете, что усугубляет ситуацию с опозорившимся "Сочи"?

Перед матчем с "Оренбургом" в 18 туре у "Сочи" была обнаружена ротавирусная инфекция. У десятка игроков. И клубу пошли навстречу и перенесли матч.

В результате юные ростовчане забили уже на первой минуте, а вратарь-дебютант смог отбить пенальти, но на этом чудеса закончились - "Сочи" отгрузил противникам десять мячей.

Кирилл Шулика:

10:1 это приговор "Сочи". Это теперь будет самая ненавистная команда РПЛ в любом городе и для любого болельщика. Хет-трик Кокороина, он бил Денису Попову лучше, чем Денису Паку, дубль деревянного Заболотного.

Ну и вопрос к РФС и РПЛ... Это как надо ненавидеть болельщиков, чтобы им такое показывать. И как надо ненавидеть футбол, чтобы его так наказывать. Зачем вообще играть в такой футбол? Кроме того, что надо перед обнулением показать мирную жизнь. Но получилось пока показать только стыд.

Константин Долгов:

Когда разбился самолёт, в котором летели футболисты главной команды "Пахтакора" руководство советского футбола приняло решение: в ближайшие сезоны клуб не вылетит из высшей лиги, даже если займёт последние места. На подмогу обескровленному ташкентскому клубу поехали игроки со всего Союза.

Могли же "Сочи" выставить дубль? Могли. Могли не раскатывать пацанов по асфальту, забить два-три и докатать мяч спокойно? Могли.

Я где-то читал, что после той трагедии против ослабленного "Пахтакора" выставляли дублирущие составы и "не упирались".

Великий советский футбол, с его благородством - навсегда в прошлом. Увы.

Дарья Митина:

Вчерашнее потрясшее всю страну в Сочи - это и есть капитализм, ребятки. Да, он такой, - подлый, людоедский, низкопробный. Никакого отношения к спорту, разумеется, вчерашнее уродство не имело. Кстати, это стопроцентный повод и для увольнения Министра спорта пинком в рыхлый зад, и для точно такого же пендаля в отвисшие зады хозяев футбольных клубов. На всю страну нам продемонстрировали - будь подонком и добьёшься успеха, спорт - это развлечение для подлеца и вора.

Екатерина Винокурова:

Парни из «Ростова» - это «наши» парни. А товарищи из «Сочи» - это какие-то «их» парни, дорогого клуба, больших контрактов, скандалов и прочее.

Мои друзья, кто прямо фанаты футбола, говорят, что даже если бы «Сочи» остановился на 2:1, выглядело бы благороднее.

Ну а матч, конечно, надо было переносить.

А вообще спасибо ребятам из «Ростова», потому что именно такие «наши парни» дарят надежду на будущее.

Я думаю, что такую эмоцию они вызвали еще и потому, что матч получился символический: «наши парни» из Ростова, которые вышли бороться до конца в заведомо безнадежной ситуации, без командиров, без шансов, без подготовки - против совершенно архетипических «наглых капиталистов» без души. Россия - это ребята из Ростова.

Надеюсь, однажды мы будем болеть за кого-то из них уже и на матчах нашей Сборной.

Андрей Перла:

Понимаете, какая вещь. С конца XIX века по какой-то причине слово "спортсмен" в Европе стало синонимом для джентльмена. Не только в англоязычных странах. А потом и не столько там. В России тоже. А потом - в первую очередь. Вратарь Республики. Мы верим твердо в героев спорта. Суровый бой ведёт дружина, мы верим в мужество. Едет прямо на Динамо вся Москва, позабыв о дожде. В спортсменах больше века предполагалось благородство, замешанное на строгом следовании правилам. Уважение к сопернику. Готовность выложиться ради страны и ради своих болельщиков. Готовность к тяжёлому физическому труду.

А фраза "победа любой ценой" означала готовность самим заплатить тяжёлую страшную цену. А не опозориться, издеваясь над ослабленным противником.

Что сделали в Сочи? Вот это самое и сделали. Команда мастеров, одна из лучших, кажется, в России, против мальчишек 2003 года рождения. 10:1. Все по правилам, Ростов сам виноват, никому не стыдно.

Слушайте, ради чего? Ради трёх очков в турнирной таблице? Вы понимаете, что эти три очка - это урок всем мальчишкам великой страны: выигрывают подлецы! Победа на стороне негодяев, манипулирующих правилами и подставляющих тех, кто пытается играть честно. Вы научили мальчишек, что честность не окупается. Что спортсмен - это подонок без совести. Что стыд глаза не выест, а премиальные нужны всегда. Черт, вы нужны-то обществу только для того, чтобы доказывать, что правила ещё есть! И вот вы продали свое предназначение. Добро пожаловать в наш дерьмовый мир, засунь свои идеалы в... если хочешь чего-то добиться, мальчик.

Дмитрий Евстафьев:

"Ростову" - респект.

А жлобье с баблом - останется жлобьем.

Форевер.

Голосов в защиту "Сочи" в этой ситуации, конечно, откровенно мало.

Андрей Малосолов:

Читаю отзывы о матче Сочи - Ростов, и немею от изумления. Не глупые вроде люди исходят восторгом по поводу "ростовских детей", клеймят позором Сочи. Как можно было влиться в этот срежиссированный хор всем сразу? Всем сразу потерять логику? Ведь клубы РПЛ на Совете Лиги ДОГОВОРИЛИСЬ обо всем между собой: рестарт РПЛ будет, переносов не будет, ибо переносить ПРОСТО НЕКУДА! Ведь еще Кубок России, ведь следующий сезон начинается в начале августа! Куда переносить матчи??? Ведь договорились клубы как себя вести, если в команде будет заражение ковидом - команда садится на карантин, за пропущенные матчи ей засчитывается техническое поражение. Ну ведь все это было согласовано всеми клубами лиги!

Как вы понимаете, к ФК Сочи у меня нет ни симпатий, ни интереса. Я когда-то работал в Сочи, но в клубе Жемчужина, чьи оставшиеся болельщики игнорируют нынешний ФК Сочи. Но Сочи выставляют отпетыми мерзавцами, а Ростов благородными донами. Однако, на мой взгляд, выставлять под мужской состав сочинцев не сыгранных юниоров, это не только безнравственно, но и крайне лукаво с информационной точки зрения. Потому что за возникшим шумом никто не задается вопросом, как получилось, что в режиме КАРАНТИНА, при подготовке к важнейшей стадии чмпионата, когда на кону стоят призовые места, еврокубки и большие деньги, в команде заболевают сразу шесть футболистов! Да, ковид не выбирает своих носителей, но ведь для того и были разработаны рекомендации ВСЕМ клубам, для того и готовили рестарт РПЛ, который так все ждали.

А вместо ответа на этот вопрос, и честного технаря, на убой выставляют мальчишек, при этом вкидывая в общество лукавый лозунг: "неужели вот против таких безусых и курносых, Сочи будет играть в полную силу?", "а че, слабо против молодых выставить дубль?". Знаете, что это мне напоминает? 80-е годы, когда уличная шпана загоняет тебя во дворе и выставляет против тебя самого маленького шкета - дерись, но если зашибешь, мы тебя прямо тут закопаем.

Алексей Дурново:

Коллега Андронов давеча назвал матч "Сочи" - "Ростов" самым позорным в российской футбольной истории.

В корне не согласен. Он был бы самым позорным, если бы такое произошло в нормальной здоровой Лиге. Ну, например, если бы вот так вот "Байер" приехал в гости к "Фортуне", "Сосьедад" к "Эспаньолу" или "Наполи" к "Сампдории".

У нас же это избиение младенцев органично вписывается в матрицу того трэша, который называется РПЛ.

Нобель Арустамян:

После публикации медицинского регламента мне казалось: если в клубе заразившиеся, виноват именно клуб. Он же несет ответственность — получает техническое поражение или играет резервистами. Но никакой четкой позиции нет.

И повторю: договорились вы в этот раз — а что будет через неделю? Где возьмутся новые резервные даты, если появятся новые кейсы? Ведь от этого никто не застрахован.

Чем дальше, тем больше вопросов без ответов — и тем сильнее путаница. Выход я вижу один. РФС — как главная организация нашего чемпионата прямо сейчас — должен договориться с Роспотребназдором и разрешить здоровым футболистам тренироваться и играть, пока зараженные изолированы. Два отрицательных теста — и вы в общей группе.

Понятно, что коррективы нужны — и как можно скорее. Но и спортивный принцип и простую человеческую справедливость соблюдать важно.

"Сочи" досталось в соцсетях ещё и по совершенно не футбольным причинам. Первую вы уже могли заметить, это то, что там играет недавно отсидевший Александр Кокорин. Второе, более важное - как возникла эта команда и кому она принадлежит.

Василий Конов:

Клуб из Санкт-Петербурга, играющий в Адлере под именем Сочи, имеет все шансы составить конкуренцию Зениту в борьбе за титул команды, которую в России не любят сильнее всего.

Егор Максимов:

На всякий случай напомню всем, кто сейчас смотрел матч "Сочи" – "Ростов", что футбольный клуб "Сочи" – позорный политпроект Бориса Ротенберга. Он просто взял клуб с историей ("Динамо" СПб) и перевез его в другой город, только ради того, чтобы стадион Фишт не простаивал. А значит типа ЧМ-2018 не зря прошел!

Клуб настолько искусственный, что в начале сезона там просто не было игроков, потому что "Ротенберг был занят другими делами" (официальная цитата). Теперь "Сочи" берет из "Зенита" ненужных Питеру футболистов за бесценок. Спонсоров у клуба нет, но деньги им переводит "Газпромбанк". А тренера они так же забрали из "Оренбурга" (который тоже "Газпром").

И вот сегодня в составе "Сочи" 30-летние долларовые миллионеры, улыбаясь, клали восьмой, девятый, ДЕСЯТЫЙ мячи в ворота 17-летних мальчишек. И радовались этому, как будто забивали в финале Чемпионата мира.

А на самом деле – Александр Кокорин забил сегодня 102-й гол за 12 лет карьеры (8,5 голов за сезон). Его зарплата ₽20 млн в месяц.

Антон Заболотный забил гол впервые с сентября (и не забил пенальти). Зарплата ₽6 млн в месяц.

И для этого им потребовалось выйти на поле против школьников.

Футбол – это не всегда про забитые голы. Это иногда про честь и достоинство.

Григорий Юдин:

То, что "Зенит" станет российской "Баварией" - командой, которую солидарно ненавидит вся страна - было ясно давно. До сих пор этому мешало лишь то, что в Москве явно слишком много привилегированных команд (в Москве всего слишком много).

Но теперь всенародная ненависть "Зениту" почти обеспечена. Если завтра "Краснодар" откажется играть с заболевшим коронавирусом "Динамо" (а он наверняка откажется, Галицкий не идиот), то у "Зенита" останется только один вариант - аннулировать результат этой позорной игры.

Сочувствие в этой истории вызывает Сергей Семак - исходя из всего, что про него известно, ему должно быть сейчас невыносимо противно, что его конкурентов устраняют таким образом. Однако он знал, куда шёл.

В этом же туре появились новости о том, что заражённые игроки есть в составах ещё двух команд: "Уфы" и "Динамо". Первые в итоге пошли на попятный, назвав разговоры об этом провокацией. Динамовцы же были вынуждены пропускать свою игру, но "Краснодар" неожиданно согласился её перенести, чем собрал свою порцию аплодисментов в сети.

Илья Яшин:

Краснодарцы тоже могли бы упереться и настоять на игре. Им очки очень нужны: команда борется за место в Лиге Чемпионов.

Но «Краснодар» это частный клуб, в отличие от газпромовского «Сочи». Владелец кубанской команды предприниматель Сергей Галицкий прекрасно понимает, что есть вещи поважнее очков в турнирной таблице, и самый важный капитал — это человеческая репутация. Понимает то, чего никогда не осмыслят «эффективные» менеджеры из «Газпрома».

Поэтому «Краснодар» согласился на перенос матча с «Динамо» и будет бороться за очки в честной игре, оставаясь верным спортивным принципам. И я искренне желаю ему успехов.

А игрокам «Сочи» я ничего не желаю. У них и так всё есть: деньги, машины, квартиры. Больше им, наверное, ничего и не надо.

Айрат Шамилов:

Сразу видно, кто настоящий бизнесмен, а кто просто друг большого человека.

Антискрепа:

Руководство РПЛ и минспорта в панике: чемпионат нужно останавливать, но в среду парад, а ещё через неделю - голосование по поправкам. Эти нелюди боятся навлечь на себя царский гнев и ради спасения собственной отправляют футболистов транзитом через матчи прямиком в «красную зону».

Такое бездействие подпадает как минимум под халатность. Впрочем, мы не какая-то там Европа, мы отдельная цивилизация.

Александр Кобринский:

Футбольным боссам с разных сторон объясняли, что в разгар пандемии возобновлять чемпионат России по футболу - безумие.

Но на кону были деньги, репутация, амбиции.

Еще не закончился первый тур после возобновления чемпионата, а уже две команды ("Ростов" и "Динамо") сидят на карантине. Позорный матч "Сочи" - "Ростов" нанес большой ущерб российскому футболу. Сейчас стало известно, что заразился коронавирусом футболист "Уфы". Третья команда. Видимо, заканчивать чемпионат будут 15-летние школьники...

О чем это я?

Нет, не о футболе.

1 июля - всенародное голосование. ЦИК утверждает, что никакой опасности для здоровья нет. Разве можно не верить, правда?

Пётр Милованов:

Хорошо, что сроки обнуляют. К 2036 парни уверен станут игроками нашей сборной и примут участие в агитации за новые изменения в Конституции.