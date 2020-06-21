"Партия мёртвых" агитировала "за поправки" на кладбище

На Волковском кладбище в Петербурге в воскресенье активисты так называемой "Партии мёртвых" провели акцию в связи с предстоящим голосованием о поправках к Конституции России.

Выросшая из художественной группы "Партия мёртвых" организация – это, как говорит один из её создателей Максим Евстропов, своеобразный ответ на "попытки властей говорить от лица мёртвых", пишет сайт Activatica.org. По словам Евстропова, к идее создания "Партии мёртвых" его подтолкнули размышления об акции "Бессмертный полк".

Активисты, закрыв лица изображениями черепов, сфотографировались на кладбище, держа в руках плакаты с лозунгами в поддержку поправок от имени мёртвых, например: "Да, смерть! Да, поправки!" (аллюзия на лозунг запрещённой Национал-большевистской партии) или "Вечность пахнет Путиным" (исправленная цитата из песни группы "Гражданская оборона").

"Обнуление" сроков метафорически считывается как новое рождение через упразднение старого, то есть как смерть – однако ирония ситуации в России заключается в том, что ничего нового как раз не происходит, рождается всё то же дряхлое, что уже и так было", – объяснил смысл акции один из активистов, напомнив об одной из поправок, предусматривающей "обнуление" сроков президента.