В Германии локальные очаги коронавируса повлияли на рост индекса R

В Германии индекс репродукции коронавируса (индекс R) за последние четыре дня вырос с 0,86 до 1,79. В специальном докладе, опубликованном институтом Роберта Коха, федеральным институтом Германии по изучению инфекционных заболеваний, прочиной роста индекса репродукции стало развитие очагов инфекции на мясоперерабатывающих предприятиях, где работают иностранные рабочие, и среди участников религиозных общин.

Индекс репродукции, равный единице, отражает положение, при котором инфицированный человек может передать инфекцию одному человеку. Если индекс ниже - значит, эпидемия идёт на спад, если выше - нужны ограничительные меры.

Институт Роберта Коха объясняет в своём докладе, что обнаруженный ныне рост связан с появлением очагов инфекции на местном уровне. Поскольку в целом в Германии число инфицированных весьма низкое, то единичные очаги способны заметно влиять на величину индекса репродукции, отмечается в публикации "Евроньюс".