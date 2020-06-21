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Маршал Конев на улице Коневова в Праге

В Праге в рамках фестиваля уличных скульптур чешские художники Томаш Вранов, Мартина Павелкова и Вацлав Минаржик установили 12 уменьшенных копий снесённого ранее памятника советскому маршалу Коневу. Какая из них нравится вам больше всего?
Уличная экспозиция называется &quot;Коневмен&quot;. Это единственная миниатюрная статуя, которая за один день (или ночь) пострадала от вандалов. Большинство остальных находятся внутри пивного дворика. Там люди заняты делом. Вандалов меньше.
1 Уличная экспозиция называется "Коневмен". Это единственная миниатюрная статуя, которая за один день (или ночь) пострадала от вандалов. Большинство остальных находятся внутри пивного дворика. Там люди заняты делом. Вандалов меньше.
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Вход в пивной дворик&nbsp;
3 Вход в пивной дворик 
Начало разных Коневых
4 Начало разных Коневых

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