Предварительные результаты парламентских выборов в Сербии показывают, что правящая партия президента Александра Вучича получает 63 процента голосов, несмотря на бойкот со стороны оппозиционных партий и опасений, связанных с эпидемией коронавируса.

Первые, предварительные результаты объявил Центр за свободные выборы и демократию. Если эти результаты подтвердятся в ближайшие дни при объявлении окончательных результатов голосования, то Сербская прогрессивная партия Вучича получит прочный мандат ещё на четыре года.

На втором месте - Социалистическая партия, у неё 10,6 процента голосов. На третьем месте - Сербский патриотический союз (около 4 процентов голосов).

На участки для голосования были доставлены маски и дезинфицирующие средства для шести с половиной миллионов граждан Сербии с правом избирательного голоса. Но, вероятно, опасаясь заразиться многие отказались от участия в голосовании. К вечеру, ещё до завершения голосования, явка составила 41 процент при общей численности граждан с правом голоса 6,6 миллиона.

В мае этого года базирующаяся в США правозащитная организация Freedom House заявила, что более не считает Сербию демократической страной после нескольких лет попрания Вучичем демократии, злоупотребления властью и применения возждистских приёмов правления.



Александр получит новый мандат в условиях, когда государства ЕС стремятся содействовать возобновлению диалога между Сербией и частично признанной Республикой Косово, независимость которой Сербия не признаёт.