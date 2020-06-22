У музея естественной истории в Нью-Йорке демонтируют статую Рузвельта

В Нью-Йорке будет демонтирована конная статуя президента США Теодора Рузвельта, которая находится у здания музея естественной истории. Демонтировать памятник предложил сам музей, с ним согласились власти Нью-Йорка.

Решение принято на фоне волны протестов после гибели афроамериканца Джорджа Флойда. В ряде городов США участники акций протеста сносят статуи, которые, по их мнению, ассоциируются с прославлением расизма и угнетения, а также людей, владевших рабами.

За демонтаж статуи Рузвельта активисты выступали уже несколько лет, называя её символом колониализма и расового неравенства. Они указывали на композицию памятника - президент изображён на коне, в то время как коренной житель Америки - индеец - и афроамериканец идут рядом с ним пешком.

В музее подчеркнули, что не отрицают наследия Теодора Рузвельта, который возглавлял США в начале XX века, рассматривался как прогрессивный политик и внёс существенный вклад в развитие музейного дела. Речь идёт только о его статуе.

Решение о демонтаже поддержал и праправнук президента.

Монумент был установлен в 1940 году, при другом президенте по фамилии Рузвельт - Франклине Делано.

"Американский музей естественной истории обратился с просьбой о демонтаже статуи, поскольку она явно показывает представителей темнокожего и коренного населения в виде подчинённых и расово неполноценных" - говорится в заявлении мэра Нью-Йорка Билла ди Блазио. "Это правильное решение в правильное время".

Другого мнения придерживается президент США Дональд Трамп. "Глупость, не делайте этого!" - написал он в твиттере.