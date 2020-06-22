У музея естественной истории в Нью-Йорке демонтируют статую Рузвельта

В Нью-Йорке будет демонтирована конная статуя президента США Теодора Рузвельта, которая находится у здания музея естественной истории. Демонтировать памятник предложил сам музей, с ним согласились власти Нью-Йорка.
Решение принято на фоне волны протестов после гибели афроамериканца Джорджа Флойда. В ряде городов США участники акций протеста сносят статуи, которые, по их мнению, ассоциируются с прославлением расизма и угнетения, а также людей, владевших рабами.
За демонтаж статуи Рузвельта активисты выступали уже несколько лет, называя её символом колониализма и расового неравенства. Они указывали на композицию памятника - президент изображён на коне, в то время как коренной житель Америки - индеец - и афроамериканец идут рядом с ним пешком.
В музее подчеркнули, что не отрицают наследия Теодора Рузвельта, который возглавлял США в начале XX века, рассматривался как прогрессивный политик и внёс существенный вклад в развитие музейного дела. Речь идёт только о его статуе.
Решение о демонтаже поддержал и праправнук президента.
Монумент был установлен в 1940 году, при другом президенте по фамилии Рузвельт - Франклине Делано.
"Американский музей естественной истории обратился с просьбой о демонтаже статуи, поскольку она явно показывает представителей темнокожего и коренного населения в виде подчинённых и расово неполноценных" - говорится в заявлении мэра Нью-Йорка Билла ди Блазио. "Это правильное решение в правильное время".
Другого мнения придерживается президент США Дональд Трамп. "Глупость, не делайте этого!" - написал он в твиттере.
- В последние недели, после начала протестов в связи с гибелью Флойда, были снесены или демонтированы - как правило, стихийно - более 10 памятников в разных штатах, главным образом посвящённые деятелям Конфедерации южных штатов, в которых существовало рабовладение. Некоторые памятники демонтированы или ожидают демонтажа по решению местных властей - в частности, известная конная статуя генерала Ли в Ричмонде. Сносят и памятники Христофору Колумбу, которые воспринимаются как символы угнетения коренного населения Америки. В ряде городов протестующие сносят и памятники основателям США, в Портленде, в частности, повалили памятник первому президенту Джорджу Вашингтону.
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