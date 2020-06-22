ЛГБТ-активист сообщил, что ФНС России признала его брак с мужчиной

Директор программ "Российской ЛГБТ-сети" Игорь Кочетков получил налоговый вычет по расходам на страхование жизни своего супруга Кирилла Фёдорова. Об этом он рассказал на своей странице в фейсбуке.

Игорь Кочетков и Кирилл Фёдоров заключили брак в США в 2017 году. Согласно Семейному кодексу, Россия признает браки, заключённые за рубежом. При этом однополые браки в России не легализованы: Семейный кодекс определяет брак как союз мужчины и женщины.

К заявлению в ФНС Кочетков приложил нотариально заверенный перевод американского свидетельства о браке. Инспекция проверила декларацию и подтвердила сумму заявленного налогового вычета в полном объеме.

По российскому закону, все люди, состоящие в браке, имеют право возвратить через налоговый вычет 13 процентов от расходов, понесенных в интересах супруга, в том числе на страхование жизни.

Это второй известный случай, когда российские власти признали брак между двумя мужчинами. В январе 2018 года Евгений Войцеховский и Павел Стоцко, зарегистрировавшие брак в Копенгагене, подали документы о регистрации в Многофункциональный центр госуслуг в Москве. Там им поставили штамп в паспорте на странице семейного положения, подтвердив, что мужчины зарегистрировали брак.

Однако вскоре МВД России признало их паспорта недействительными. Позже из-за угроз они вынуждены были покинуть Россию.