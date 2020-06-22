Автор скандальных мемуаров Болтон дал оценку Трампу и Путину

Бывший советник президента США Джон Болтон в преддверии выхода книги своих мемуаров, которая ещё до публикации вызвала скандал в Вашингтоне, в интервью ABC дал оценку президенту России Владимиру Путину и политике администрации Трампа в отношении Москвы.

Как утверждает Болтон, проблема нынешней администрации США в том, что у неё нет чёткой политики по отношению к России. Она предприняла ряд шагов, которые сам Болтон считает верными - например, объявила о выходе из договора о ракетах средней и меньшей дальности или наложила на Россию ряд санкций - однако за всем этим не прослеживалось цельной политической линии.

Резкой критике Болтон подверг непосредственно президента Трампа, высоко оценив, напротив, Владимира Путина. По словам Болтона, российский президент "не видит серьёзного соперника" в Трампе и "может играть на нём, как на скрипке". Конкретных примеров он, впрочем, не привёл, признав, что во время беседы Трампа с Путиным в Хельсинки один на один не произошло ничего, что навредило бы интересам Америки. А вот высказывания Трампа на пресс-конференции после встречи Болтон резко осудил.

Бывший советник президента США назвал Путина "умным и жёстким" политиком, который пытается использовать в своих целях разногласия в Соединённых Штатах. При этом Болтон не считает, что Путин как-то поддерживает лично Трампа.

Болтон также утверждает, что в администрации президента США есть сторонники разных подходов к санкционному давлению на Россию и, например, министр финансов Стивен Мнучин - противник жёстких санкций.

Официальное начало продаж мемуаров бывшего советника Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности назначено на ближайший вторник. Администрация Трампа пыталась заблокировать в суде выход книги, ссылаясь на то, что в ней могут содержаться сведения, составляющие гостайну, однако не преуспела. Фрагменты мемуаров напечатал ряд газет.

На протяжении 500 страниц Болтон пытается доказать свой тезис о некомпетентности Трампа. Сам бывший советник президента заявил, что на предстоящих выборах не будет голосовать ни за Трампа, ни за его соперника-демократа Джо Байдена.

Президент Трамп несколько раз в последнее время резко отозвался о Болтоне, обвинив его в некомпетентности и в том, что тот стремился разжигать войны по всему миру. Чиновники администрации Трампа обвиняют Болтона во лжи. В частности, советник Белого дома по вопросам торговли Питер Наварро заявил в воскресенье, что он находился в комнате, где проходила встреча президента Трампа и китайского лидера Си Цзиньпина, однако не слышал, чтобы президент США просил руководителя КНР помочь ему добиться переизбрания - как это утверждает Болтон.