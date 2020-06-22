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В Москве полиция продолжила проверку сведений о "поддельных сим-картах"

Участница пикета в Вологде против поправок в Конституцию

Полиция в Москве продолжает проверять информацию, опубликованную в интернете, о возможных попытках фальсификаций при голосовании по поправкам в Конституцию России. На сайте московского управления МВД сообщается, что установлен круг лиц, причастных к мошенничеству с сим-картами. Однако местонахождение этих лиц пока не установлено.

Как сообщил телеканал "Дождь", в ходе проведённого им расследования

выяснилось, что в Москве на электронное голосование регистрируют пожилых людей без их ведома. Для этого организаторы раздают им сим-карты и открывают доступ к базам с персональными данными, обещая заплатить за каждую регистрацию на сайте mos.ru.

В связи с проведённым расследованием полицейские приехали к его автору Антону Баеву, заявив о намерении доставить его в отделение. Однако приезд юриста телеканала "Дождь" вынудил полицейских опросить журналиста у редакции телеканала. Баев был также вызван на беседу в Главное управление по противодействию экстремизму МВД России (центр "Э"), где его справшивали о поддельных сим-картах, о которых говорится в его расследовании, сообщил телеканал "Дождь".

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