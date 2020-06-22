NASCAR расследует повление петли для повешения в гараже автогонщика

Американская гоночная ассоциация NASCAR расследует обстоятельства появления петли для повешения в гараже единственного чернокожего гонщика высшего уровня Буббы Уоллеса. Он заявил, что обществу ещё предстоит пройти большой путь в борьбе против расизма".



Уоллес подчеркнул необходимость защищать такое общество, в котором все люди уважают друг друга. По словам автогонщика, неблаговидные деяния тех, кто хочет распространять ненависть, не устрашат тех, кто работает в автомобильном спорте.



Уоллес заручился широкой поддержкой других водителей, когда две недели назад выступил за запрет флагов Конфедерации на гонках NASCAR.



Ассоциация NASCAR заявила, что сделает всё возможное для установления ответственных за появление петли и "исключения их из автомобильного спорта".



Инцидент произошёл на гоночной трассе в Талладеге, штат Алабама, где в воскресенье должны были состояться гонки, отложенные из-за дождя. В минувшие выходные в районе автотрассы разъезжали на легковых и грузовых машинах демонстранты с флагами Конфедерации, сообщают американские СМИ.