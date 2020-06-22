В Москве объявлен длинный список премии "Просветитель.Digital"

В Москве в понедельник, 22 июня, был объявлен длинный список премии "Просветитель.Digital". Из 130 заявок, присланных на конкурс, в длинный список отобраны 26 просветительских онлайн-проектов. Среди них: Онлайн-издание N+1, проект "Коронавирусные хроники", Онлайн-издание Reminder, рубрика "Картина мира", подкаст "Закат Империи", телеграм-канал "Лингвоед", YouTube-канал "Упоротый Палеонтолог", плейлист "Динозавры".

Глава экспертного совета премии "Просветитель.Digital" Оксана Мороз считает, что "есть большой запрос от людей из самых разных пространств (не только специализированных) на научно-популярные знания — не конспирологию, а серьёзную, проверенную информацию. Это позволяет говорить о том, что онлайн-просвещение будет расширяться".



Как сообщает Colta.Ru, короткий список премии будет объявлен в начале сентября этого года, а лауреат — на торжественной церемонии 17 сентября. Его выберет жюри под председательством Анны Качкаевой — журналиста, директора Центра цифровых культур и медиаграмотности, профессора департамента медиа Высшей школы экономики.

Лауреат премии "Просветитель.Digital" получит денежное вознаграждение в размере 700 тысяч рублей. Авторы лучших проектов в категориях "Текст", "Видео", "Звук" получат по 100 тысяч рублей.