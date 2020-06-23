США приостанавливают выдачу рабочих виз до конца 2020 года

Президент США Дональд Трампа подписал в понедельник распоряжение о приостановке выдачи виз, позволяющих иностранным гражданам работать в США, до конца 2020 года.

Указ касается большинства категорий соискателей виз: как высококвалифицированных специалистов, нанимаемых в основном американскими компаниями из индустрии высоких технологий, так и сезонных рабочих, не занятых в сельском хозяйстве. По словам представителей Белого дома, это решение принято для того, чтобы обеспечить рабочими местами американцев, потерявших работу из-за приостановки экономической активности в США в результате пандемии коронавируса. Запрет не коснется медицинских работников и рабочих занятых в пищевой промышленности.

Нынешний указ президента продлевает запрет на выдачу виз, введенный в апреле. Он действовал до сентября. Белый дом оценивает, что таким образом будет предотвращен въезд в страну более 500 тысяч иностранцев. Институт миграционной политики, неправительственная организация считает, что запрет коснется 325 тысяч иностранцев. Те, кто уже получил визы, смогут въехать в США.

Решение Белого дома было подвергнуто резкой критике представителями нескольких крупнейших американских компаний и законодателями, утверждающими, что Соединенные Штаты испытывают серьезный дефицит высококвалифицированных работников, особенно инженеров и программистов. Глава Google Сундар Пичай выразил "разочарование" решением президента Трампа. Представитель корпорации Twitter назвала это решение "недальновидным, подрывающим экономический фундамент" Соединенных Штатов. Сенаторы-республиканцы Линдси Грэм и Джон Корнин призывали президента пересмотреть решение. Газета Wall Street Journal пишет, что это решение президента может быть оспорено в суде.

Согласно опросам общественного мнения, подавляющее большинство жителей США считает, что иммигранты в основном получают работу, в которой не заинтересованы американцы.