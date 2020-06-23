ЕСПЧ признал незаконной блокировку трёх оппозиционных изданий в России

Европейский суд по правам человека признал незаконной блокировку сайтов трёх оппозиционных изданий на территории России, сообщил глава правозащитной группы “Агора” Павел Чиков. Речь идёт об изданиях “Грани.Ру”. “Каспаров.Ру” и EJ.ru, заблокированных в 2014 году.

Издания были внесены в реестр запрещенной информации во внесудебном порядке по так называемому закону Лугового, который дал Генеральной прокуратуре право требовать блокировки интернет-сайтов с призывами к массовым беспорядкам, экстремизму и несанкционированным акциям протеста.

В жалобе в Европейский суд говорилось, что такие действия нарушили их право на свободу распространения информации. Утверждалось, что российские власти даже не сообщили изданиям, какие именно тексты привели к блокировке.

ЕСПЧ признал, что в этих делах российские власти нарушили статьи Европейской конвенции по правам человека о свободе выражения мнения и праве на эффективное средство правовой защиты, и постановил выплатить учредителям изданий "Каспаров.ру" и "Грани.ру" по 10 тысяч евро, а EJ.ru — 11 тысяч евро.