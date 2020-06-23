Борис Немцов выиграл в ЕСПЧ дело против Юрия Лужкова

Оппозиционный политик Борис Немцов выиграл дело против бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ). Об этом сообщает глава правозащитной группы "Агора" Павел Чиков.

Поводом для спора стал изданный в 2009 году доклад Немцова в соавторстве с оппозиционером Владимиром Миловым "Лужков: итоги" о 17-летнем правлении московского мэра. Авторы обратили внимание на социальное расслоение в российской столице, коррупцию, транспортные и социальные проблемы, беспорядки в ЖКХ. Статью о книге опубликовало издание "Коммерсант".

Лужков обратился в суд с иском о защите чести и достоинства. По мнению бывшего мэра, в докладе Немцов использовал непроверенную информацию. В пользу Лужкова суд взыскал сумму в эквиваленте более 11 тысяч евро. Сегодня ЕСПЧ признал, что права Немцова и автора статьи в "Коммерсанте" на свободу выражения мнений были нарушены. Факты, опубликованные в докладе Немцова, не стали предметом официального расследования, но это не означает, что они были неверными, говорится в решении ЕСПЧ.

Суд взыскал почти 21 тысячу евро возмещения расходов и морального вреда в пользу Жанны Немцовой. Она сменила отца в этом деле после его убийства в конце февраля 2015 года.