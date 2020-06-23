"Мне надоело бояться". Бюджетник уволился из-за видео о голосовании

11 июня сотрудник детско-юношеского центра "Петергоф" Илья Палагнюк снял видео, на котором работникам административно-хозяйственной части руководство дает указание голосовать досрочно на определенных избирательных участках. После публикации видео ему пришлось написать заявление об увольнении.

Илья Палагнюк работает разнорабочим в ДЮЦ "Петергоф" чуть меньше года. Раньше Илья слышал истории о том, что бюджетников принуждают принимать участие в различных голосованиях, но не воспринимал это всерьез, пока сам не столкнулся с принуждением голосовать по поправкам к Конституции.

Еще до собрания сотрудников руководство спрашивало у Ильи, зарегистрирован ли он на портале "Госуслуги" и пойдет ли на выборы.

– Я сказал, что не пойду. Мне ответили, что будет разговор со мной, что директор может меня вызвать, если я не пойду и не проголосую. Возможно, даже могут уволить. Но не факт, конечно, что уволят. Могут и премии лишить, и выговор сделать.

10 июня Илью предупредили, что на следующий день нужно прийти на собрание, но что именно там будет, ему не объяснили. В зале собрались человек двадцать: дворники, уборщики, разнорабочие и так далее. Илья предполагал, что на собрании будут обсуждать предстоящее голосование, поэтому включил запись на телефоне и начал снимать происходящее из-под стола.

На видео заместитель директора по административно-хозяйственной деятельности Дмитрий Костылев объясняет подчиненным, что они должны взять открепительные талоны и проголосовать досрочно на конкретных избирательных участках.

"Вы должны понять, мы бюджетники, и нас ставят в такие рамки. Я сам не хотел, может быть […] Всё, все идут досрочно. Я тоже иду досрочно", – говорит Костылев. Он отмечает, что государство предоставило им "такой отдых замечательный": из-за пандемии они практически не работали. Также Костылев попросил сотрудников не портить бюллетени: они могут проголосовать хоть за, хоть против, главное – проголосовать.

Если кто-то что-то неправильно сделает, то все, руководителю – лишение премии

"Поймите, вот какой-то косяк с госуслугами, потом опять расхлебываешь, и руководитель по шапке получает. Честно, мне это тоже не нравится, но мы должны это сделать: нормально, четко отработать вопрос, и все. Вопросов не будет ни к вам, ни к кому. Если кто-то что-то неправильно сделает, то все, руководителю – лишение премии…" – объясняет Костылев.

Илья отправил видео Александру Арасланкину – помощнику муниципального депутата МО Петергоф Ильи Львова. В тот же день оно было опубликовано в группе "Петергоф патруль", а затем Арасланкин отправил обращение в прокуратуру.

Это далеко не первое сообщение о принуждении бюджетников в различных городах голосовать определенным образом: в столице людей настойчиво склоняют голосовать электронно, в регионах – прикрепляться к определенному избирательному участку и голосовать досрочно. Только единицы готовы рассказывать об этом не анонимно из-за страха потерять работу.

– Я не боялся выкладывать видео, потому что мне надоело всего этого бояться, – говорит Илья Палагнюк. – В день, когда я записал видео, я ушел домой в час. И мой администратор ушел, который контролирует нас по рабочему месту. У нас по договору рабочий день с 9 до 18 часов, но когда я устраивался на работу, мне объяснили, что я должен работать с 9 до 13. Так как зарплата здесь небольшая, нас руководство отпускает раньше. После того, как я ушел, мне позвонил Дмитрий Костылев и сказал, чтобы я подошел к нему, потому что со мной нужно поговорить на важную тему. Когда я сказал, что уже ушел, он ответил, что у меня рабочий день до шести, что я прогуливаю и меня уволят по статье. Никогда такого не было, чтобы меня так дергали и вызывали. Он догадался, скорее всего, что это я снял видео. Потому что видел, где я сидел. И он все посматривал на телефон.

Чтобы избежать увольнения по статье и прочих проблем на работе, Илья решил уволиться по собственному желанию и написал заявление, согласно которому он увольняется после окончания отпуска, то есть в конце июня. Но на этом проблемы не закончились. При увольнении Илья должен был сдать рабочие вещи, которые хранились в одном из корпусов ДЮЦ. Однако получить их удалось только после звонка в полицию.

– Мне не хотели давать ключи, сказали, что я уже уволен, хотя по факту еще нет. Начальник гаража начал говорить: "Ты кто такой? Откуда ты пришел?"

Поработав там, посмотрев на это все, он уже давно собирался уходить

Тогда Илья попросил помощи у Александра Арасланкина, который живет неподалеку и смог быстро прийти на место. Стоило Александру выйти из корпуса ДЮЦ на улицу, чтобы продиктовать полиции адрес, как Илье отдали все вещи.

– Почему этот парень [решился снять видео]? Он особо не держался за эту работу. Как он мне объяснил, он устраивался туда временно, потому что занимался изучением английского языка, и чтобы совсем не просиживать дома этот год, он нашел себе работу. Поработав там, посмотрев на это все, он уже давно собирался уходить.

Но и после подачи заявления об увольнении Илью вызывали на работу во время отпуска. Ему позвонили и пригласили в отдел кадров, чтобы он расписался на каком-то документе, но он решил пока никуда не ходить.

– Я так подозреваю, что они могли составить акт об отсутствии на рабочем месте, но это мои домыслы, – говорит Александр Арасланкин. – Я лично звонил и пытался связаться с отделом кадров, но так и не смог выяснить номер телефона. У них же не предприятие непрерывного производства, поэтому даже если его вызывают, он имеет право отказаться, потому что он в законном отпуске.

Александр отмечает, что другие бюджетники негативно отреагировали на публикацию видео. Многие упрекали Илью в том, что он снимал из-под стола, а не вступил в конфронтацию с начальством прямо на собрании, раз уж он так недоволен.

– Там доходило до того, что его называли "крысой", потому что он из-под стола снимал. Но это в основном сотрудники среднего звена: замдиректора, руководители каких-то отделений. Мы смотрели, там писали люди с нормальным доходом: 50–70 тысяч рублей в месяц. Надеюсь, что Илья уволится без особых проблем. Тем более, насколько я знаю, у него не было никаких выговоров за все время работы. Он за эту работу не держится, но иметь запись в трудовой книжке о том, что его уволили за прогул, не хотелось бы. Как я понял, они хотят устроить показательную порку для остальных. При этом понимают свою беспомощность, потому что юридически они ему ничего сделать не могут. И вот решили сделать пакость напоследок. Если они ее сейчас не сделают, то у других появится вопрос: а что мы сидим и молчим? Но другие люди работают уже не первый год, и зарплата у них намного выше, чем у Ильи, поэтому они за свои места держатся, – говорит Александр Арасланкин.