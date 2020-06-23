Бывший друг Путина выложил фотографии его дочерей в юности

Бывший российский банкир Сергей Пугачёв, входивший в список самых богатых людей России, выложил в сеть фотографии из семейного архива, на которых, в частности, запечатлены дочери Владимира Путина Катерина Тихонова и Мария Воронцова в подростковом возрасте. Кремль годами скрывал подробности семейной жизни президента, изображения его дочерей практически никогда не публиковались.

Пугачёв утверждает, что дружил с Путиным. На одной из фотографий, подписанной как “вечеринка в полном разгаре, поп-звёзды вместе с детьми”, рядом с дочерьми Путина издание “Открытые медиа” опознало участниц первого состава поп-группы “Стрелки”, образованной в 1997 году. Екатерина Кравцова, которая была солисткой “Стрелок” до конца 2002 года, подтвердила изданию, что на фотографии вместе с Тихоновой и Воронцовой действительно она. Она не смогла вспомнить, когда было это событие, и сказала, что не в курсе, действительно ли девушки-подростки являются дочками президента.

На другой фотографии девушки подписаны как Катерина и Мария Путины, с ними сидит сын Пугачёва. Утверждается, что это закрытая вечеринка на даче Пугачёва в 2000-е годы. Ещё на двух снимках дети президента и Пугачёва сфотографированы в Кремле, на одном из них они играют в бильярд за столом, за которым, как утверждается, любил играть Брежнев. На других снимках Пугачёв в окружении известных людей, в том числе бывшей жены Путина Людмилы, топ-менеджеров госкомпаний и православных иерархов.