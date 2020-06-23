Москалькова: "Одиночный пикет не может расцениваться как митинг"

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что "одиночный пикет не может расцениваться как митинг", и в этой оценке "не может быть отступлений". Так она прокомментировала задержание и арест журналиста Ильи Азара после того, как он вышел с одиночным пикетом в поддержку создателя паблика "Омбудсмен полиции" Владимира Воронцова.

Заявление Москальковой прозвучало в ходе встречи с комиссаром Совета Европы по правам человека Дуней Миятович. Российский омбудсмен подчеркнула, что пикетирование не может рассматриваться как массовое мероприятие даже в условиях пандемии коронавируса. "Закон должен соблюдаться в том его понимании, в котором авторы его закрепили в законе и как его подписал президент", – резюмировала Москалькова.

В последние месяцы сотни граждан в разных городах России были задержаны при проведении одиночных пикетов – в частности, в поддержку арестованного Ильи Азара, осуждённых по делу "Сети", против полицейского произвола и против поправок в Конституцию России.

Суды выписывают задержанным крупные штрафы или арестовывают их, ссылаясь на закон о правилах проведения митингов либо ссылаясь на запрет массовых мероприятий, введённый в связи с пандемией коронавируса.