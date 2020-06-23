Путин предложил поднять подоходный налог для верхнего процента населения

Президент России Владимир Путин предложил поднять ставку подоходного налога для граждан с доходом выше 5 миллионов рублей в год с 13 до 15 процентов. Обращение президента транслировали российские телеканалы, текст выложен на сайте Кремля.

Налог будет взыматься с доходов выше 5 миллионов. По его оценке, это приведёт к увеличению налоговых сборов на 60 миллиардов рублей в год. Эти деньги предлагается направить на лечение детей с редкими заболеваниями и закупку медицинской техники.

По оценке опрошенных Радио Свобода экспертов, повышение налога коснётся менее одного процента населения России.

Согласно предложению Путина, налог будет повышен с 1 января. До этого ставка налога на доходы физических лиц не менялась с 2001 года. Президент ранее неоднократно публично выступал против отмены плоской шкалы.