Путин предложил поднять подоходный налог для верхнего процента населения

Президент России Владимир Путин предложил поднять ставку подоходного налога для граждан с доходом выше 5 миллионов рублей в год с 13 до 15 процентов. Обращение президента транслировали российские телеканалы, текст выложен на сайте Кремля.
Налог будет взыматься с доходов выше 5 миллионов. По его оценке, это приведёт к увеличению налоговых сборов на 60 миллиардов рублей в год. Эти деньги предлагается направить на лечение детей с редкими заболеваниями и закупку медицинской техники.
По оценке опрошенных Радио Свобода экспертов, повышение налога коснётся менее одного процента населения России.
Согласно предложению Путина, налог будет повышен с 1 января. До этого ставка налога на доходы физических лиц не менялась с 2001 года. Президент ранее неоднократно публично выступал против отмены плоской шкалы.
- Кроме того Путин пообещал повторить в июле выплату российским семьям в размере 10 тысяч рублей на детей до 16 лет. Те, кто получил июньскую выплату на детей, получат новую автоматически, сказал президент.
- Также Путин сообщил, что ранее принятые меры по поддержке россиян, оставшихся без работы во время пандемии, продолжат действовать в июле и августе. Кроме того, он предложил расширить программу льготной ипотеки и выплат социальным работникам.
- IT-компаниям Путин пообещал снизить налоги IT-компаниями. Российским резидентам-владельцам иностранных компаний предложена фиксированная ставка налога.
- Кроме того, Путин пообещал масштабные вложения в инфраструктурные проекты, строительство дорог и обновление общественного транспорта.
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