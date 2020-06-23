Ссылки для упрощенного доступа

logo-print logo-print
Все сайты РСЕ/РС
Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф
текст для поиска...
Предыдущий Следующий
Новость часа
Предыдущий Следующий
Сейчас в эфире
Новости

Путин предложил поднять подоходный налог для верхнего процента населения

Президент России Владимир Путин предложил поднять ставку подоходного налога для граждан с доходом выше 5 миллионов рублей в год с 13 до 15 процентов. Обращение президента транслировали российские телеканалы, текст выложен на сайте Кремля.

Налог будет взыматься с доходов выше 5 миллионов. По его оценке, это приведёт к увеличению налоговых сборов на 60 миллиардов рублей в год. Эти деньги предлагается направить на лечение детей с редкими заболеваниями и закупку медицинской техники.

По оценке опрошенных Радио Свобода экспертов, повышение налога коснётся менее одного процента населения России.

Согласно предложению Путина, налог будет повышен с 1 января. До этого ставка налога на доходы физических лиц не менялась с 2001 года. Президент ранее неоднократно публично выступал против отмены плоской шкалы.

  • Кроме того Путин пообещал повторить в июле выплату российским семьям в размере 10 тысяч рублей на детей до 16 лет. Те, кто получил июньскую выплату на детей, получат новую автоматически, сказал президент.
  • Также Путин сообщил, что ранее принятые меры по поддержке россиян, оставшихся без работы во время пандемии, продолжат действовать в июле и августе. Кроме того, он предложил расширить программу льготной ипотеки и выплат социальным работникам.
  • IT-компаниям Путин пообещал снизить налоги IT-компаниями. Российским резидентам-владельцам иностранных компаний предложена фиксированная ставка налога.
  • Кроме того, Путин пообещал масштабные вложения в инфраструктурные проекты, строительство дорог и обновление общественного транспорта.

Смотреть комментарии

Загрузить больше комментариев

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG